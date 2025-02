Bergamonews.it - Goggia 13ª nel primo Gigante sul Sestrière: “Rotto il ghiaccio, sabato puntiamo a migliorare”

Leggi su Bergamonews.it

Neldei due Giganti del, che caratterizzeranno il fine settimana di Coppa del Mondo, Sofiasi piazza al 13° posto complessivo dopo le due manche sulla pista piemontese.La bergamasca ha chiuso la prima manche con un buon 13° tempo, con 2?10 di ritardo, mostrando comunque fiducia ai microfoni di Rai Sport per aver concluso la sua discesa, a prescindere dal tempo.“Era importante arrivare al traguardo oggi per una questione di fiducia: ho fatto tre giganti quest’anno, sono sempre partita forte ma senza arrivare al traguardo ed era importante arrivare giù, il distacco è alto ma bisognava rompere il. Costruiamo questa disciplina di nuovo”.Una prestazione in linea con quanto mostrato anche nella seconda parte della gara, nella quale la bergamasca è scesa con un passo simile, mantenendo la sua posizione nella classifica generale di gara.