Quotidiano.net - Gli attacchi hacker via mail sono triplicati in 6 mesi, i rischi dell’Ai

Roma, 21 febbraio 2025 – Nonostante i tutorial, le campagne di sensibilizzazione e le tante informazioni disponibili circa idella rete, in particolar modo veicolate da polizia postale e associazioni di consumatori,in continuo aumento gliprovenienti dalle e-. A confermarlo è l’ultimo rapporto sulle minacce informatiche pubblicato da Acronis, relativo al secondo semestre del 2024. L’indagine Dunque vi è un netto aumento degliinformatici, in particolare malware e ransomware, spesso legati alla diffusione dell’intelligenza artificiale. Il report offre anche alcuni suggerimenti pratici per tutelarsi. Relativamente ai dati, si concentra su: - l’incremento del 5% degliransomware, che hanno colpito soprattutto i settori critici dei trasporti, della sanità e manifatturiero- glibasati su e-chequasi, un dato che sottolinea l'esigenza di soluzioni di sicurezza avanzate per le e-