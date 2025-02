Giustizia Parodi Anm | Speranza è che ci sia dialogo franco e costruttivo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Nella riforma della"il problema è nella narrazione. Conosco centinaia di colleghi assolutamente onesti, desiderosi di esprimersi in collettività. Definire i gruppi come delle correnti, gruppi di potere per alterare il meccanismo della, non corrisponde alla realtà globale che conosco”. Così Cesare, presidente Associazione nazionale magistrati, partecipando focus dedicato alla .