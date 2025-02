Iltempo.it - Giulio Centemero eletto presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo

Leggi su Iltempo.it

“Questa elezione è il giusto riconoscimento al ruolo'Italia nele nel Golfo. In un periodo di tensioni e processi di pace siamo riconosciuti come piattaforma di dialogo e collaborazione anche grazie a programmi come il Piano Mattei. Insomma l'Italia dei sì, l'Italia propositiva e che guarda al futuro piace anche all'altra sponda del”. Il deputatoa Lega,, commenta con queste parole, consegnate a “Il Tempo”, la sua elezione alla presidenzadel(Pam), la piattaforma di dialogo e cooperazioneche intende promuovere la stabilità e lo sviluppo sostenibile nell'area del. Si tratta di una organizzazione internazionale, creata nel 2006, risultato di quindici anni di cooperazione tra gli Statia regione Euro-Mediterranea, nel quadro del processo conosciuto con il nome di "Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel- Cscm", lanciato a Malaga nel 1992.