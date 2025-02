Thesocialpost.it - Giulia uccisa dal pitbull a 9 mesi, spunta un video: l’aggressione del cane e la corsa del padre in ospedale

Unha catturato i momenti concitati dell’arrivo di Vincenzo Loffredo alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, Napoli, con in braccio la sua bambina, di soli nove. La piccola era stata aggredita durante la notte tra sabato e domenica daldi famiglia, mentre dormiva accanto ai genitori. Il, Vincenzo Loffredo, è indagato per omicidio colposo, accusato di non aver sorvegliato adeguatamente il, che ha causato la morte della bambina, provocandole gravi lesioni.Leggi anche: “L’elica lo ha colpito in faccia”. Tragedia in Italia, incidente spaventoso: non ce l’ha fattaLe telecamere disorveglianza della clinica hanno immortalato lafrenetica di Loffredo verso il pronto soccorso, dove la bambina è stata accolta con un codice “rosso-molto critico”. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei medici,è deceduta poco dopo.