Lapresse.it - Giuli: “Destra alla guida del MAXXI? Funziona così, Melandri ha regnato 10 anni”

Leggi su Lapresse.it

“Intellettuali dipresidenza del? Essendo un governo di centroed essendo il ministro della Cultura a nominare il presidente del, tendenzialmente va, come nei precedenti governi è stato fatto dsinistra. Giovannache mi ha preceduto ha10in un museo come il. Si tratta non di un interventismo, ma è arrivato a scadenza di un decennio. Dopo 10di presidenza di un ex ministro dei Ds, ex partito comunista, ci può stare”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandroin una conferenza stampaStampa Estera.