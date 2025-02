Anteprima24.it - Giugliano, si dimettono 19 consiglieri: si va verso il voto

Tempo di lettura: 2 minutiDiciannovecomunali del Comune dihanno rassegnato le dimissioni determinando di fatto la fine anticipata della giunta guidata dal sindaco Nicola Pirozzi. Una scelta di tornare al più presto alche sarebbe stata indirizzata, secondo indiscrezioni, dallo stesso sindaco Pirozzi per poi ripresentarsi alla prossima primavera capeggiando uno schieramento ampio di centrosinistra, con la partecipazione di numerosi esponenti della società civile nell’amministrazione.Pirozzi eletto nell’autunno di quattro anni fa si è autosospeso dal Pd a novembre scorso quando il suo nome è comparso in un’inchiesta della Procura di Napoli Nord sulla gestione dell’appalto dei rifiuti. Il pm aveva chiesto gli arresti domiciliari, misura rigettata poi dal giudice per le indagini preliminari dopo l’interrogatorio preventivo nel corso del quale Pirozzi aveva replicato alle accuse.