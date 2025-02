Puntomagazine.it - Giugliano, finita l’amministrazione Pirozzi: si dimettono 19 consiglieri

. Dopo settimane di passione, sciolto il nodo. Idi Maggiornanza si. Pezzella: Non sono stato chiamato– Sidiciannovecomunali di maggioranza su venti. Lo hanno fatto contestualmente e spiegando, attraverso un documento firmato da tutta la maggioranza tranne il Consigliere Pezzella, quali siano le motivazioni. In sostanza le dimissioni non sono un segno di sfiducia, ma solo la volontà di restituire la parola ai cittadini. Poi si dicono pronti a risostenerlo.Se non fosse una questione molto seria, sarebbe come dire: “Ti lasciamo perché ti amiamo troppo”.Ironia a parte, i cittadini saranno chiamati al voto entro tre mesi per scegliere il nuovo Sindaco di.Eppure erano tantissime le ipotesi avanzate sulla fine anticipata della consiliatura di Nicola