Lanazione.it - Giubileo in Toscana, Rondine apre l’Anno Santo. E tutte le religioni pregano insieme

Arezzo, 21 febbraio 2025 – L'ultima porta delnon si, si spalanca di scatto sul mondo. “Quando siamo arrivati in questa chiesa era crollato il tetto e si vedeva il cielo”, racconta Franco Vaccari, il presidente di. Giovedì sera quella navata semplice della Cittadella ha raccolto oltre cento persone,le autorità dal Questore al Prefetto al Consiglio regionale e la Provincia, fino ai vertici delle forze dell'ordine, e ben quattro. “Non disperate della misericordia di Allah! In verità, Allah perdona tutti i peccati”: è l'unico Rito giubilare che sicon un versetto del Corano, a leggerlo è Hamza, bosniaco, laureato in teologia islamica e uno degli studenti di. Il Rito infatti è stato introdotto da una premessa laica, nell’insegna dell’unclusività, dando voce alle diverse scritture religiose.