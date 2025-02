Ilrestodelcarlino.it - Girone A, leadership indiscussa. Marotta Maroso domina il ’B’

NelA la ventesima giornata non ha prodotto cambiamenti nei primi tre posti della classifica. In vetta c’è sempre l’Avis Sassocorvaro con 5 punti in più dell’Olympia Macerata Feltria-.Dietro a loro due il vuoto. I bomber: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria). 10 gol: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto) e Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro).9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio) e Nicola Bravi (Vadese). 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto), Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro) e Luca Turchi (Avis Sassocorvaro). 7 reti: Edoardo Brundu (Cantiano), Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Diego Sanchini (Ca Gallo), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria) e Alhadji Niang (Tavoleto). 6 reti: Francesco Stella (Carpegna), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Sebastian Volosincu Bogdan (Frontonese).