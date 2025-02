Lettera43.it - Giovedì Grasso 2025: quando è, significato e cosa si fa

Ilè tradizionalmente uno dei giorni più importanti del Carnevale. Si tratta delche apre i sei giorni più intensi, fatti di feste, giochi, maschere, e che si celebrano in tutto il mondo. Ma perché si chiamacade esi fa?nelcadenelcade il 27 febbraio. Si tratta del primo dei sei giorni più intensi del Carnevale, che hanno il loro clou nella domenica successiva e soprattutto nel Martedì. Quest’ultimo, quest’anno, è il 4 marzo e si tratta del giorno precedente al Mercoledì delle Ceneri, che per il rito romano rappresenta l’avvio della Quaresima. Ilin passato aveva la stessa “funzione” del Martedì successivo. I cittadini di ogni classe sociale si riunivano per mangiare tutto ciò che potevano, soprattutto la carne di maiale, prima del digiuno quaresimale, che durava (e dura ancora oggi) dai 40 ai 44 giorni.