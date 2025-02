Fanpage.it - Giovane lottatore si rompe il collo in combattimento, è in condizioni disperate: “Incidente terrificante”

Leggi su Fanpage.it

Il diciassettenne Dominic Haines ha subito un terribile infortunio durante un, che gli ha spezzato la maggior parte dei muscoli del: "è rimasto insensibile dalle spalle in giù". Subito operato, con l'inserimento di una "gabbia spinale" ha iniziato la fisioterapia di recupero, ma dovrà sottoporsi ad una nuova operazione alle vertebre. "Per ogni passo in avanti ne fa due indietro"