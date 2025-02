Ilrestodelcarlino.it - Giornata contro il Papilloma virus. Vaccinazioni gratis negli ambulatori

Il 4 marzo è lamondialeilumano (Hpv). Per l’occasione, l’Unità operativa complessa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ast 3 di Macerata, diretta da Franca Laici, organizza un open day nel corso del quale ci si potrà vaccinare gratuitamente. L’iniziativa, ad accesso libero, è riservata alle donne nate dal 1996 al 2012, agli uomini nati dal 2006 al 2012 e ai soggetti a rischio indicati nel Piano regionale per la prevenzione vaccinale (per quest’ultimo caso la gratuità della vaccinazione è garantita esibendo la documentazione clinica delle patologie). Tra gli altri sono considerati soggetti a rischio le donne che sono state trattate per lesioni quali neoplasia intraepiteliale cervicale di tipo Cin2 o Cin3, soggetti in condizioni di immuno - compromissione, (inclusa l’infezione da Hiv), e gli uomini che fanno sesso con uomini.