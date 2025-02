Thesocialpost.it - Giorgia Meloni resta con Zelensky: nuovo tentativo di mediazione con gli Usa

Leggi su Thesocialpost.it

La presidente del Consiglio,, continua a svolgere un ruolo centrale nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, cercando di mantenere un equilibrio in un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, in particolare sul conflitto in Ucraina. Il suo intervento alla Conservative Political Action Conference (CPAC), in programma sabato in videocollegamento da Palazzo Chigi, sottolinea la sua volontà di consolidare il dialogo con il mondo conservatore americano e rafforzare il legame transatlantico.L’intervento al CPAC e le relazioni transatlanticheL’intervento dial CPAC, evento che riunisce esponenti politici e attivisti conservatori negli Stati Uniti, rappresenta un’occasione strategica per ribadire la posizione dell’Italia nel contesto globale.