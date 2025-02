Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni: la pace si fa con Europa e Stati Uniti

Leggi su Liberoquotidiano.it

I toni sono diversi, ma la sostanza è quella: i leader della maggioranza concordano che lain Ucraina va trattata con Donald Trump, non contro di lui. Concetto che ieri, in un colloquio telefonico, ha espresso a Justin Trudeau, primo ministro canadese e presidente di turno del G7. Gli ha detto che «la priorità per l'Italia è la stessa del resto d', della Nato e di Kiev: fare tutto il possibile per fermare il conflitto e raggiungere la», che questa«necessita di garanzie di sicurezza reali ed efficaci per l'Ucraina» e che il governo «lavora insieme aglie ai partner europei e occidentali». Posizione su cui si ritrova il più europeista del centrodestra, il forzista Antonio Tajani. Il quale non condivide il linguaggio di Donald Trump («non ci appartiene»), ma invita a non soffermarsi sulle parole e avverte che «per garantire sicurezza all'Ucraina e al continente europeo serve collaborazione tra Ue e Usa».