Lanazione.it - Giochi Special Olympics. La Provicia è in campo

Leggi su Lanazione.it

Torino, a partire dal prossimo 8 marzo e fino al 15 marzo successivo, ospiterà iMondiali Invernali. E in vista di un evento che vedrà confluire nel capoluogo piemontese oltre 1500 atleti, con e senza disabilità intellettiva, provenienti da oltre un centinaio di Paesi di tutto il mondo, anche Prato si preparerà all’evento al pari di centinaia di altre città italiane. In che modo? Illuminando di rosso i principali palazzi pubblici e monumenti, per lanciare simbolicamente un messaggio inclusivo. L’iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo Banci Buonamici, alla presenza del presidente della Provincia Simone Calamai, della sindaca Ilaria Bugetti, dell’assessore allo sport del Comune di Montemurlo Valentina Vespi, del sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e dei rappresentanti del Club Lions Distretto 108 La – Toscana (tra cui il coordinatore GMT Distrettuale Maria Claudia Cavaliere, il presidente della terza circoscrizione Anna Rita Santoro e il presidente Lions Club "Zona E" Michele Vuolato).