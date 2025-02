Frosinonetoday.it - Gioca pochi euro e ne vince 20 mila in un bar a Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

A distanza di soligiorni dalla precedente vincita nel sud della provincia la fortuna è tornata a baciare la nostra provincia ed in particolare, questa volta, la città di. Nel concorso di giovedì 20 febbraio, come riporta Agipronews, c'è stata la bella vincita in un esercizio.