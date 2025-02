Oasport.it - Ginnastica ritmica, Fabriano per il nono scudetto: duello tra Sofia Raffaeli e Varfolomeev in Serie A

LaA discatterà sabato 22 febbraio al PalaTricalle di Chieti, sede della prima tappa del campionato italiano a squadre. Ogni società schiererà unaper attrezzo e i punteggi conseguiti in ciascuna specialità verranno sommati per definire la classifica generale. Quello in Abruzzo sarà l’appuntamento d’apertura della stagione regolare, che proseguirà poi a Forlì (15 marzo) e ad Ancona (12 aprile): le migliori sei formazioni accederanno alla Final Six che metterà in palio lonel weekend del 17-18 maggio a Torino.Lasarà ancora una volta la realtà da battere: le marchigiane hanno conquistato otto titoli consecutivi e puntano alla nona magia di fila con il supporto di, medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024.