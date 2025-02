Ginnastica ritmica | al via da Chieti il Campionato Nazionale di Serie A1 A2 e B

Leggi su Sportface.it

L’attesa è finita. Nel weekend del 22 e 23 febbraio si alza il sipario suldiA1, A2 e B per quanto riguarda le squadre di. Primo appuntamento stagionale quello in programma al PalaTricalle di, dove il Trofeo San Carlo Veggy Good prende il via con l’organizzazione della società Armonia d’Abruzzo della presidente Anna Mazziotti e dello staff guidato da Germana Germani, in collaborazione con la Feder. La manifestazione abruzzese sarà il primo dei tre eventi stagionali di regular season. Va ricordato come la seconda tappa sia fissata a Forlì il 15-16 marzo, la terza ad Ancona il 12-13 aprile, mentre il torneo si concluderà con la Final Six del 17-18 maggio a Torino.In ottica tricolore, è chiaro che anche quest’anno la squadra da battere è la favoritissimaFabriano, reduce nella passata stagione dalla conquista dell’ottavo scudetto consecutivo.