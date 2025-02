Ginnastica artistica World Cup Cottbus | Vannucchi in finale nel volteggio Bonicelli si qualifica alla sbarra

Leggi su Sportface.it

L’Italia conquista due pass per le finali di specialità di Coppa del Mondo di, in scena nella tedesca. Nel, Niccolò– unico azzurro in gara – è autore di un 13.916, che gli permette dirsi in quarta posizione. La miglior prestazione della prova è dell’armeno Artur Davtyan in 14.850. Passano il turno anche Nazar Chepurnyi, Tom Schultze, Jose Lopez, Shohei Kawakami, Abdulaziz Mirvaliev e Beno Kunst.Nelle parallele simmetriche, gli azzurri non trovano il pass per accedere. La migliore prestazione tricolore è quella di Edoardo De Rosa, il cui 11.300 non basta per riuscire ad andare oltre la ventesima piazza. Ventitreesimo Stefano Patron, che colleziona un 10,833. Il miglior piazzamento è dell’ucraino Nazar Chepurnyi, autore di un 14,000.