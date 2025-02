.com - Gin Tour Italia: a Bologna il 7 e l’8 marzo degustazioni dei migliori gin artigianali italiani

GINsi terrà il 7 e 82025 a Grand, a, per la primissima edizione del Festival dedicato al Gin targato Feshion Eventi e GTI.Una degustazione con produttori di gin e distillati provenienti da tutta.Durante i due giorni si potranno degustare gin, distillati e cocktails a base di gin accompagnati da musica live e Dj set. Chi lo desidera potrà acquistare direttamente in loco le bottiglie dei prodotti in degustazione.Il Ticket costa 15€ ma è possibile acquistarlo in prevendita on line al costo di 12€ fino al 28 febbraio.Il Ticket comprende:-Assaggi illimitati-1 Gin Tonic da uno dei produttori presentiÈ possibile acquistare il ticket online al seguente link:https://www.grand.it/it/gin-Giorni e orari dell’evento:– Venerdì 7dalle ore 19:00 alle ore 23– Sabato 8dalle ore 17:00 alle ore 24:00Luogo: Grand– Via Paolo Canali, 8 –Aziende di Gin Presenti:Margin, Settesegreti, Moka’s Spirits, Helba, Cugini Beccaro, Gin dei Sospiri, Pangea Gin, Paesano Liquori, Del Lama Distillery, RPG Gin, Bocca GinIl 5 settembre 2024 Grandha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico, promettendo un’esperienza unica che in 50.