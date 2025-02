Inter-news.it - Giletti: «Calcio italiano flop in Champions League! Solo fiammate»

La Champions League ha lasciato il sangue amaro alle squadre italiane, tutte uscite nel turno dei playoff. Rimasta solo l'Inter in corsa, Massimo Giletti ne ha parlato su TMW Radio. CRISI ITALIANA – Tre su tre, niente da fare per le italiane nell'Europa che conta. Massimo Giletti ne ha parlato così: «La Juventus spegne la luce in Olanda, è la chiusura orribile per il calcio italiano in Champions League. Siamo un Paese assente da due Mondiali, da un Europeo. Le fiammate arrivano ogni tanto, come la Juventus che poi sparisce. Ci sono scelte poco chiare, i cambi anche. Alla Juventus bastava pareggiare invece ha perso e male. Sentire che rifarebbe tutto e non è stato buttato via nulla non va bene come risposta. Qualche problema c'è stato nel percorso, bisogna ricordarlo. Una Juve che va a picco non è normale»