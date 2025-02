.com - Gianni Sassi. Gioia e Rivoluzione. ADI Design Museum, Milano 22 febbraio – 22 marzo

Si intitolail progetto espositivo che rende omaggio al talento visionario di, in programma all’ADIdi, dal 22al 222025.La mostra offre uno sguardo trasversale sulla multiforme attività di– discografico, editore, fotografo, art director, pubblicitario, ideatore di eventi culturali internazionali – punto di riferimento imprescindibile della cultura italiana tra gli anni ’60 e gli anni ’90.L’esposizione ? curata da Aldo Colonetti, organizzata da ADIin collaborazione con Fondazione Mudima e messa in scena da Studio Azzurro – ospita centinaia di materiali originali, opere d’arte, manifesti, riviste, libri, film, dischi, documentari, installazioni, in grado di testimoniare l’ineguagliabile capacità didi ridefinire i confini culturali di un’epoca, di abbattere le tradizionali barriere tra i generi e di creare connessioni inedite tra discipline.