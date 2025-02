Oasport.it - Gianni Bugno: “Se la mente non si ribella, i giovani fanno i gregari a vita. L’Italia collabori con la Spagna”

Da Benidorm a.Benidorm. L’icona del ciclismoè tornato nella splendida località spagnola a 33 anni di distanza dal suo trionfo ai Campionati Mondiali, dove conquistò per la seconda volta il metallo più pregiato in campo iridato dopo il successo di Stocarda 1991.Intervista dai microfoni di Bike Today, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Gian Luca Giardini, l’ex corridore ha ripercorso le emozioni “mondiali” nella terra catalana in cui ha ottenuto la medaglia d’oro nel lontano 1992. “Fa piacere essere qua, si pedala in armonia, con gente diversa e clima ottimo. Siamo qui nella città in cui ho vinto il secondo Mondiale, torno nei ricordi di quei bei momenti. E’ stato un Mondiale particolare, con un arrivo adatto a me, un arrivo di potenza. Ho fatto una corsa lunga, ho avuto la meglio su Jalabert e su tutti gli altri“.