Ilfattoquotidiano.it - Gianluca Vacchi rischia il processo: la sua villa in Sardegna da 15 milioni di euro “è in un’area a rischio frana”

Le indagini sulladisituata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, sono state chiuse dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. La lussuosa residenza, che era ancora in parte in costruzone, era stata sequestrata per permettere gli accertamenti del Corpo Forestale su mandato del procuratore Gregorio Capasso. La misura preventiva è stata confermata in un secondo momento dalla Cassazione.Come riporta Sardiniapost ladi– stando a quel che hanno rilevato gli agenti della Forestale – sorge inad altoidrogeologico e franoso, senza le necessarie autorizzazioni preventive da parte degli enti competenti e senza uno studio geologico preliminare. “Laricade suidrogeologico ed aa pericolosità elevata, ed è stata costruita in assenza di autorizzazione preventiva da parte dell’Ente preposto e in assenza di studio geologico”, recita la nota ufficiale della Procura.