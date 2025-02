Metropolitanmagazine.it - Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini: “È gelosa di me, ma sa gestirla”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha una relazione conda quasi trent’anni. I due, dopo un lunghissimo fidanzamento, hanno coronato il loro rapporto sposandosi con rito civile nel 2013. Recentementeha svelato nel corso di un’intervista che vorrebbe celebrare il matrimonio conanche in chiesa. La coppia non ha figli., ladi, ha avuto un passato da modella -collaborando pure con alcuni prestigiosi brand del mondo della moda– prima di conseguire anche una laurea in Scienze Politiche. “Lei esiste dal 1995” ha detto l’attore pisano a proposito della compagna, portata all’altare solamente dopo diciotto anni di fidanzamento: “è la donna che conosco meglio, lei è il mio punto di riferimento” aveva raccontato in un’occasione, spiegando che la loro love story è quella di due persone che, conosciutesi da ragazzini, di fatto sono cresciute assieme.