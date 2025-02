Ilrestodelcarlino.it - “Ghirlandina da record”

Modena, 21 febbraio 2025 – Una volta in cima, scalino dopo scalino, lassù Modena appare in tutta la sua meraviglia. Per laè tempo di, novità e una fruizione sempre più ‘a misura’ di turista. Il punto di riferimento dei modenesi si prepara ad un altro anno di primati, a dieci anni esatti dall’apertura al pubblico. Era il 2015, infatti, quando la Torre si svelava a cittadini e turisti e da allora i numeri sono cresciuti in maniera esponenziale: nel primo decennio i visitatori hanno sfiorato i 442mila (441.794 per l’esattezza), con un flusso passato da una media di 3.500 persone al mese ai 5.600 del 2024 appena concluso, anno che ha visto inoltre centrare il primato di 67.300 visitatori, segnando un +3,85% rispetto al 2023. E per i prossimi mesi le novità saranno tantissime, nel segno di un monumento che è ormai il baricentro del turismo locale, quando mancano ormai soltanto due anni al trentennale del Sito Unesco.