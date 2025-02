Lapresse.it - “Gesto nazista” di Bannon, Bardella annulla intervento alla conferenza dei conservatori

Jordan, presidente del partito di estrema destra francese Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, hato il suoal Conservative political action conference (Cpac) a Washington, negli Stati Uniti, dopo “unche fa riferimento all’ideologia” da parte di Steve, l’ex consigliere di Donald Trump, che partecipava.Cosa ha dettoLo riportano i media francesi, citando un comunicato dello stesso. “Ieri, quando non ero in sala, uno degli oratori ha fatto provocatoriamente unche si riferiva all’ideologia”, ha detto il leader di RN, aggiungendo di aver preso “la decisione immediata di cancellare il discorso previsto per questo pomeriggio all’evento”. Lo scorso 20 gennaio, all’insediamentoCasa Bianca di Donald Trump, anche Elon Musk aveva teso il braccio, scatenando polemiche.