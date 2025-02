Ilgiorno.it - Gestire lo stress. Nuove materie per il futuro

Nappo* Le scuole di oggi non sono più solo luoghi dove si imparano nozioni teoriche e competenze tecniche, ma stanno evolvendo in spazi dedicati alla formazione completa della persona. Tra leprecedenze educative emergono sempre più manifestamente l’empatia e la gestione dello: due abilità fondamentali per affrontare le sfide del mondo moderno. L’empatia, ovvero la capacità di comprendere e partecipare i sentimenti degli altri, è una competenza sociale necessaria. In un’epoca in cui la comunicazione virtuale spesso prevale su quella diretta è più che mai fondamentale insegnare ai giovani a mettersi nei panni degli altri, ad ascoltare senza giudizio. Loè una delle maggiori sfide che gli adolescenti devono affrontare. Tra pressioni scolastiche, attese familiari e influenze dei social media, molti giovani si trovano a lottare con ansia e insicurezze fin dalla tenera età.