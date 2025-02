Secoloditalia.it - Germania, gli scenari a due giorni dal voto: l’Afd cresce nei sondaggi e Scholz trema

Leggi su Secoloditalia.it

Tra dueci saranno le elezioni ine il partito di destra Afd ha aumentato di un punto neiil suo gradimento, raggiungendo il 21% secondo le statistiche condotte da Forsa per RTL/ntv. Perdono punti, invece, i centristi del Cdu/Csu e i socialisti dell’Spd, che si attestano rispettivamente al 29% e al 15%. Il partito ambientalista dei Verdi, invece, non guadagna nessun punto e rimane stabile al 13%. Anche il supporto al partito di essinistra Die Linke è aumentato di un punto, superando l’8%. I liberali dell’Fdp e l’Alleanza populista del Bsw guidata da Sahra Wagenknecht potrebbero fallire nel tentativo di entrare in parlamento, visto che ilo li colloca rispettivamente al 5% e al 3%, sotto la soglia di sbarramento. I due partiti hanno scelto di battersi per politiche di sinistra e posizioni anti-immigrazione.