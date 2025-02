Tpi.it - Gaza, Israele: “Una delle salme consegnate ieri non è di un ostaggio”. Netanyahu: “Violati gli accordi. Regoleremo i conti” con Hamas

Unadanell’ambito del cessate il fuoco nella Striscia dinon appartiene ad alcunisraeliano, una violazione degliche, dopo la macabra messa in scena dell’esibizionebare su un palco e a giudicare dalle dichiarazioni arrivate dai vertici dello Stato ebraico e dai funzionari degli Stati Uniti, potrebbe mettere in dubbio la fragile tregua entrata in vigore lo scorso 19 gennaio.I medici legali dell’istituto forense Abu Kabir, come riferisce una nota diramata nella notte dalle forze armate di(Idf), sono riusciti a identificare soltanto i corpi dell’83enne Oded Lifshitz e dei fratellini Ariel e Kfir Bibas, allora rispettivamente di 4 anni e 9 mesi di età, tutti sequestrati nel kibbutz Nir Oz durante gli attentati condotti il 7 ottobre 2023 dae dalla Jihad islamica in