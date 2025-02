Ilfattoquotidiano.it - Gaza, aspettativa di vita diminuita di oltre 30 anni. E si continua a negare il genocidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un nuovo sconvolgente contributo di ricerca pubblicato su The Lancet ha stimato che l’dinella Striscia didi30. Si è quasi dimezzata (-46,3%) nei primi 12 mesi delle “operazioni militari.” Tra ottobre 2023 e settembre 2024, l’diè scesa da una media prebellica di 75,5a 40,5. Tuttavia, gli autori dello studio hanno descritto il loro approccio come conservativo, sottolineando che la stima non tiene conto di fattori indiretti legati alla guerra, come l’accesso limitato all’assistenza sanitaria e la malnutrizione. Hanno evidenziato che, a causa di questi decessi indiretti, il calo reale è probabilmente ancora maggiore.Durante un programma televisivo italiano, quando gli è stato chiesto se ci fossero “troppi morti a,” il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha risposto: “No, assolutamente no.