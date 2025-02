Ilgiorno.it - Garbagnate, morì a 15 anni. Investito e ucciso sulle strisce. Sconto di pena all’autista ubriaco

La Corte della quinta sezionele del Tribunale di Milano presieduta dal giudice Giuseppina Barbara ha accolto la richiesta di concordato in appello con riduzione dellaa seidi reclusione per Bogdan Pasca, il 33enne romeno che la sera del 17 luglio 2023 ha travolto eValentino Colia, studente 15enne diMilanese. Condannato in primo grado con rito abbreviato per omicidio stradale a 7e 4 mesi, Pasca avrà unodidi un anno e 4 mesi. I giudici hanno revocato l’espulsione dall’Italia per il romeno, che era stata decisa in primo grado. "Chiedo scusa a Valentino, perché in Italia non c’è giustizia. È come se fosse statoun’altra volta", ha commentato mamma Emilia Nastasi, uscendo dall’aula del Tribunale. Quella sera il 33enne era alla guida di un furgone, guidava con un tasso alcolemico di 0,98 g/l, senza patente valida, andava a una velocità di "gran lunga superiore" al limite consentito di 50 km/h, quando ha travolto Valentino e la sua amica Ambra che in bici attraversavanopedonali in viale Kennedy.