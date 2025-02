Noinotizie.it - Gallipoli: lavori per l’area nord del parco urbano Via Firenze

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:L’Amministrazione Comunale diha dato il via aidi completamento deldeldi via, un intervento strategico volto a migliorare la fruibilità, la vivibilità e la sicurezza delverde cittadina. L’opera, del valore complessivo di oltre 126 mila euro, è interamente finanziata con fondi comunali e trova capienza all’interno del bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Il progetto esecutivo è stato acquisito in data 17 dicembre 2024 a seguito delle sollecitazioni dell’Amministrazione dopo aver raccolto le istanze dei cittadini negli incontri di quartiere dello scorso ottobre.Tra gli interventi anche la realizzazione di un campo da bocce, un’area di sgambamento ovvero uno spazio sicuro e recintato dove i cani possono essere lasciati correre e giocare in tutta tranquillità, l’ampliamento dell’impianto di irrigazione e quello della pubblica illuminazione con un’aggiunta di cinque pali.