Puntomagazine.it - Furto a San Mango sul Calore: arrestato un 29enne

Leggi su Puntomagazine.it

a Sansul. L’indagato in luglio scorso avrebbe svolto l’attività di palo durante il. Rintracciato in un campo nomadi del napoletanoI Carabinieri della Stazione di Paternopoli e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella, con il supporto dei colleghi di Giugliano in Campania, all’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno eseguito una misura cautelare della custodia in carcere. Ad emettere il provvedimento nei confronti di undomiciliato in un campo nomadi del napoletano, il Giudice per le Indagini Preliminari. L’indagato è indiziato di rapina aggravata dall’uso di arma da fuoco. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, su delega del Procuratore della Repubblica.