Secoloditalia.it - “Fuori Tajani dall’Università”, tensione con la polizia al Politecnico di Torino. Solito show dei collettivi (video)

Leggi su Secoloditalia.it

È andata male ma ci hanno provato. “Antonionon deve parlare”. Ancora una volta i bravi ragazzi deie gli attivisti ProPal, con la regia del Centro sociale Askatuna, aldihanno inscenato la rituale protesta contro la guerra e il governo amico di Israele. Una ventina di studenti hanno cercato di occupare l’Aula Magna per impedire l’intervento del ministro degli Esteri, atteso per l’inaugurazione dell’anno accademico., attivi ProPal contro: “Non deve parlare”Il tentato assalto, impedito dal cordone della, è stato preceduto da un blitz notturno e l’occupazione parziale di alcune aule universitarie. “occupato! Via i signori della guerra” si legge nello striscione. Un’occupazione parziale come antipasto della contestazione.