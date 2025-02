Ilrestodelcarlino.it - FunerFormazione: l’incontro in Croce Verde: "Una professione delicata e da valorizzare"

Martedì 25 febbraio, alle ore 9.30 nel Salone Menada alla sede diReggio Emilia, si terrà la conferenza nazionale, relativa alla formazione specialistica delle attività di servizi funerari, con particolare riguardo al comele professioni del comparto funebre. Si tratta del primo evento organizzato da Onoranze Funebridopo l’avvicendamento nei suoi ruoli apicali: al presidente uscente Domenico Schiatti succede infatti Attilio Brindani, alla vicepresidenza è designato Filippo Simonazzi e consigliere Davide Barani, mentre direttore generale resta Stefano Bigliardi. "Innanzitutto – afferma Brindani – ringrazio Domenico Schiatti per il suo lavoro in questi anni, in cui Onoranze Funebriha compiuto importanti passi avanti: dal completamento della Casa Funeraria, che ha dimostrato di essere un servizio estremamente apprezzato dalla comunità reggiana, all’espansione raggiunta attraverso l’acquisizione del Gruppo Corsini in Appennino, che ci ha portato ad essere una delle realtà più solide del settore non solo a livello provinciale".