Fulham-Crystal Palace il pronostico di Premier League | Goal certo 1 o X?

La 26ª giornata diprenderà il via a breve e tra le sfide più interessanti da seguire c’è sicuramente quella trache si sfideranno a partire dalle ore 16:00 del 22 febbraio. Le due squadre si trovano in una situazione abbastanza diversa in classifica e con obiettivi completamente opposti arrivati a questo punto della stagione. Il match andrà in scena in contemporanea, tra le altre, con Ipswich Town-Tottenham, la sfida tra Arsenal e West Ham e quella tra Bournemouth e Wolverhampton che potrebbero essere le più seguite del sabato pomeriggio inglese., come arrivano le due squadre al matchIlin questa stagione ha già dimostrato di avere come fine preciso l’accesso in Europa per la prossima stagione. Attualmente l’obiettivo non è così irraggiungibile, anche le se le contendenti al posto corrono piuttosto veloce.