Ilrestodelcarlino.it - Fu denunciato dal Bologna, assolto Rosa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È statoin appello, "per non avere commesso il fatto", dall’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai danni delcalcio. Stiamo parlando dell’agente Giorgio, 67 anni, ex collaboratore che procacciava gli sponsor per il club per conto di Innova, società che aveva un contratto nel settore commerciale con i rossoblù. "Tutto quello che ho sempre sostenuto è vero – attacca ora–. Finalmente anche il tribunale mi ha dato ragione al cento per cento, dopo che già ero statoin primo grado per tre delle quattro mail che mi erano contestate". In primo grado,, difeso dall’avvocato Santo Donato, era infatti statoper tre capi di imputazione su quattro e condannato a un paio di mesi per quell’ultimo, derubricato però da tentata estorsione appunto a esercizio arbitrario delle proprie ragioni.