Oasport.it - Freestyle, Flora Tabanelli in finale a Stoneham nello slopestyle con il secondo punteggio d’ingresso

Prosegue il percorso di crescita di, protagonista sin qui di una stagione straordinaria in cui ha però ancora la possibilità di togliersi delle grandi soddisfazioni. La giovane stella delazzurro, impegnata questa settimana in Canada per il penultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 del comparto park & pipe, ha centrato il pass per ladi.La diciassettenne emiliana, già certa di aggiudicarsi la Coppa del Mondo di big air con una gara d’anticipo grazie al recenteposto di Aspen, è salita di colpi anchetirando fuori una prestazione di alto profilo in qualificazione e candidandosi al primo podio della carriera in questa specialità a livello di circuito maggiore verso ladi domani (sabato 22 febbraio alle ore 16.