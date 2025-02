Imolaoggi.it - Fratoianni: “Trump nemico frontale”

Leggi su Imolaoggi.it

“Lo ripeto, non ho nulla in comune con, che considero un avversario. E’ un grande amico delle destre e infatti va molto d’accordo con Putin, perche’ e’ un uomo di estrema destra. Io sono contro la guerra e ho sempre sostenuto che la strategia dell’escalation militare non avrebbe risolto il conflitto in Ucraina,.