Fratoianni | Appoggio Conte sulle armi ma niente in comune con Trump sull’Ucraina

Il leader di Sinistra Italiana, costola dell’alleanza Verdi e Sinistra, spiega la sua posizione in merito al conflitto tra Kyiv e Mosca: “La guerra non si poteva vincere per quanto riguarda la dimensione territoriale. Ho sempre sostenuto che l’escalation militare non avrebbe risolto il conflitto. La posizione del Pd? Mi occuperei piuttosto del dibattito in corso in Europa sull’aumento delle spese militari nazionali” “Continuo a essere contro la guerra e ho sempre detto che l’escalation militare non avrebbe portato a una risoluzione del conflitto. Condivido l’analisi che ha fatto Giuseppe, ma la cosa prescinde da lui”. Nicola, leader di Sinistra italiana, rompe il silenzio sul dibattito intorno alla guerra in Ucraina e in merito alle posizioni dei partiti del campo largo.