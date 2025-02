Gamberorosso.it - Fratelli d'Italia vuole trasformare gli agriturismi in ristoranti

Allargare l'offerta enogastronomica di un agriturismo con prodotti che potenzialmente potrebbero non essere legati a doppio filo con l'azienda agricola o il territorio strettamente limitrofo. Questo è quello che rischia di causare il disegno di legge "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, in materia di qualificazione e valorizzazione della ristorazione nell'esercizio dell'attività agrituristica" proposto su iniziativa parlamentare della senatrice Anna Maria Fallucchi, socia di un agriturismo in provincia di Foggia, insieme ai cofirmatari De Carlo, Cosenza, Liris, Matera, Melchiorre, Mieli, Nocco, Spinelli, Zullo, Mancini e Salvitti. Una proposta che rischierebbe di avere come effetto quello di moltiplicare le aperture disenza che sia sostanzialmente garantita la continuità territoriale e di propria produzione dell'offerta gastronomica, ma con i vantaggi fiscali di queste strutture.