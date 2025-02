Ilfoglio.it - Fratelli di Harley. FdI dedica un intergruppo a una moto americana per valorizzare il Made in Italy

Leggi su Ilfoglio.it

In questa fase di laceramento dei rapporti tra Europa e Stati Uniti in tanti fanno fatica a capire cosa passi per la testa di Donald Trump. Ma non è meno arduo entrare nei meandri della mente di Giandonato La Salandra, il deputato did’Italia che – con altri colleghi di partito – ha presentato l’parlamentare degli appassionati di-Davidson. L’onorevole meloniano ha scelto lo storico marchio americano per istituire la Giornata della cultura dellacicletta che è “simbolo del marchio Italia, legato ai mestieri artigianali, quali i fabbri o i conciatori”. Passino i conciatori, ma davvero i fabbri sistemano le? “Abbiamo scelto di chiamare l’-Davidson non per il marchio in sé, ma perché è rappresentativo di tutto il mondo delciclismo” ha detto La Salandra, appoggiato nella sua brillante idea dallo stato maggiore di FdI: Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera; Gianluca Caramanna, responsabile Turismo del partito; Fabio Pietrella, della commissione Turismo della Camera.