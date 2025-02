Ilfattoquotidiano.it - Francia, la sinistra fa passare la “tassa Zucman” per i super ricchi all’Assemblea nazionale: si astiene il partito di Le Pen

Lafrancese si è ricompattata per votare a favore dellasui. L’Assemblea, giovedì 20 febbraio, ha dato il via libera alla proposta di legge delecologista che vuole l’introduzione di unaminima del 2% sul patrimonio di chia i 100 milioni di euro (circa 1800 famiglie contribuenti). Il provvedimento è ispirato dall’economista Gabrielche su X ha esultato: “Una vittoria storica“, ha scritto. “Un passo gigante per lae potrà ispirare altri Paesi”. Il testo, approvato con 116 voti e soli 39 contrari, è riuscito agrazie all’astensione del Rassemblement National (143 eletti). Ora deveal Senato, dove però le chance di essere approvato sono quasi nulle visto l’orientamento conservatore e contrario alla misura.