Francesco Pannofino in scena al Teatro Delle Arti di Salerno con “Chi è io?”

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 22 febbraio alle ore 20:45 e domenica 23 febbraio alle ore 18:00, ildiospiterà lo spettacolo “Chi è io?”, una commedia psicologica e visionaria scritta e diretta da Angelo Longoni. Protagonista principale è, affiancato sul palco da Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea.“Chi è io?” esplora i meandri della psiche umana attraverso la figura dell’intellettuale e psicoanalista Leo Mayer. In un turbinio di emozioni, Mayer si interroga sulla natura dell’io, rivivendo come in un vortice il sogno della sua vita. La commedia intreccia tre piani narrativi: la realtà quotidiana di Mayer, le sue sedute terapeutiche con pazienti dalle dinamiche relazionali e psichiche complesse, e un immaginario show televisivo di successo in cui vengono intervistati personaggi anticonformisti.