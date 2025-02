Dilei.it - Francesca Sorrentino dopo Uomini e Donne: “Fiera”. Ma non nomina Gianluca

L’avventura disi è conclusa con un flop degno di nota.mesi di trono, scelte, scene noiose, dubbi e siparietti in diretta, la tronista ha puntato tutto suCostantino. Neanche il tempo della luna di miele, era già finita.A quel punto, l’unico rifugio sicuro è stato Instagram, doveha voluto impacchettare il tutto in un post pieno di consapevolezza e di ringraziamenti. Senzare, perché in fondo il trono l’ha fatto da sola., un viaggio tra emozioni contrastantiha condiviso una carrellata di scatti dai backstage del programma, corredati da parole che gridano profondità e introspezione. Come ogni protagonista di reality che si rispetti, ha tirato fuori il repertorio completo delle emozioni forti: non un viaggio nei sentimenti (quello già fatto) ma quasi, qui abbiamo stati d’animo che vanno dall’estasi alla solitudine, dalla vertigine della notorietà all’abisso dell’incertezza.