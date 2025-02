Anteprima24.it - FOTO/ Alta Velocità, a scavare le gallerie ci penserà Partenope

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è una giornata storica perché questa grande opera pubblica avrà un impatto enorme sui sistemi di collegamento dell’intero sud”: con queste parole, Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aperto l’iniziativa attraverso la quale è stato presentato l’avvio della cantiere dove attraverso la mega trivella di Webuild,quanto un edificio di quattro piani che scaverà 15 metri al giorno, verranno realizzate leper l’nel tratto tra Campagna e Romagnano. La mega trivella, come viene solitamente fatto per opere che hanno a che fare con leed i minatori avrà il nome di una donna in omaggio a Santa Barbara protettrice della categoria: si chiamerà infatti. “Oggi è ovviamente un primo passo – ha aggiunto Ferrante – ed è chiaro che l’avvio dello scavo nell’ambito della galleria rappresenta un punto focale della realizzazione del primo lotto dell’della Salerno-Reggio Calabria che voglio ricordare rappresenta una opera di fondamentale importanza non soltanto in quanto è parte del corridoio europeo ma è funzionale anche in vista della realizzazione della madre di tutte le grandi opere pubbliche ovvero il ponte sullo stretto di Messina”.