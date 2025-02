Ilrestodelcarlino.it - Forlì, il primato ha radici anche in difesa. Già 14 le partite con la porta blindata

Unada record. Per la prima volta nella stagione in corso ilè primo in classifica in solitaria. Una situazione elettrizzante a diecidalla fine della regular season, che fa sognare i tifosi i quali negli ultimi anni, invece, avevano giocoforza dovuto sempre riporre anzitempo le proprie ambizioni di promozione e di gloria nel segno del ‘vorrei ma non posso’. Uno dei fattori decisivi per questa ‘fuga per la vittoria’ dei biancorossi è senza dubbio la tenuta stagna dellabiancorossa di mister Miramari, che in particolare grazie a tre difensori centrali della caratura di Mirco Drudi, Lorenzo Saporetti e Luca Sbardella è stata capace di restare imbattuta in ben 14 delle 24 giocate: un dato davvero rilevante. Inoltre, la23 volte dall’ottimo numero 1 Luca Martelli (più una dal vice Edoardo Colombo) ha incassato appena 15 reti e il reparto difensivo della squadra biancorossa è secondo solo a quello del Ravenna, ormai l’unica avversaria in grado di contendere ai galletti la vittoria finale; una retroguardia, quella giallorossa, che ha visto la palla finire nella sua rete 13 volte.