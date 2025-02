Ilrestodelcarlino.it - Forlì Airport mira a far squadra: "Noi, polo della formazione piloti"

di Cristina DegliespostiIl governatore de Pascale ha annunciato l’arrivo di una legge regionale sul sistema aeroportuale emiliano-romagnolo: ritiene sia un’opportunità per? Cosa deve contenere la norma per essere d’aiuto concreto a un aeroporto come il vostro? "Questo progetto è già stato attuato in molte regioni italiane con risultati positivi – afferma Ettore Sansavini, vicepresidente di(FA) – e siamo convinti sia un’opportunità per tutti gli aeroporti. L’integrazione accresce il potere contrattuale nei confronti dei vettori e genera un’offerta di maggior qualità, distribuita e organizzata in base alle caratteristiche tecniche di ogni scalo, alle opportunità offerte dai territori e dalle infrastrutture di mobilità con una migliore gestione dei picchi dei flussi passeggeri".